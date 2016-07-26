東京奧運｜連續兩日低標準桿完成 陳芷晴獲並列50

奧運女子高爾夫球項目，今日(7日)進行最後一個比賽日。香港代表陳芷晴，在繼昨日打出低標準2桿的成績之後，今日亦以低標準1桿完成，成績是高標準6桿的290桿，獲並列50位。

在最後一個賽日，陳芷晴同樣從第10洞展開比賽，並先後於第11、14及18洞打出低標準1桿的小鳥。雖然在之後的第3及秘4洞以高標準1桿完成，但仍以低標準1桿成績完成最後一日的比賽。

美國球手奪金 日本選手附加洞摘銀

至於獲得金牌得主為美國的Nelly Korda，這位今年女子職業高球錦標賽冠軍的美國球手，在最後1日以低標準2桿完成，總成績以低標準17桿取得冠軍。而銀牌就由日本的稻見萌寧與新西蘭的韓裔球手高寶璟，進行附加洞分勝負。最終稻見萌寧在附加洞以平標準桿完成，而高寶璟則以高標準1桿完成，令稻見萌寧獲得銀牌。

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