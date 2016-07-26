東京奧運｜選手村11月再開賣 日研究員稱借運動員宣傳增吸引力

東京奧運延期一年，原定在奧運後改建為住宅的選手村，在奧運前一度陷入滯銷的困境。不過在奧運期間經各國選手推廣之下，令東京晴海的這片土地再次受關注，該房地產項目預計在11月再度開售，有研究員相信運動員在社交網絡的宣傳有利發展商賣樓。

奧運選手村位處的晴海區，原本打算在奧運後改建為「HARUMI FLAG」的大型住宅區，並由多間日本大型發展商包括三井、住友及三菱等11間企業合作建造，全區提供5,632伙單位，當中4,145伙只作出租，而部分已經賣出，然而因為疫情，入伙期已延至2024年，加上疫情擴散，也令人擔心若期間出現有選手入住後確診甚至死亡，可能會影響住宅的價值。

在整個奧運期間，選手村的確診個案只有30多宗，當中只出現過希臘韻律泳隊的感染群組，而且沒有出現擴散。至於南韓代表團一度在村內拉起反日標語，及後已被拆除。一位日本房地產市場研究員指，由於奧運村內沒有重症個案，亦沒有死亡，讓發展商鬆了一口氣，加上南韓代表團入住的大廈並不出售，因此對租金影響亦不大。

與地鐵站距16分鐘 曾被稱「陸上孤島」

在3年前開賣時，該住宅區以每坪300萬日元開賣，被指售價過高，而且距離最近的地鐵站勝鬨站有16分鐘步程，而被形容為「陸上孤島」。研究員又指出，各國選手在奧運期間在選手村拍攝，包括日落的景色等都成為很好的宣傳，給予外界很好的印象，會吸引一些人有意來到這裡。他相信除了奧運效應之外，日本都心區的住宅，在過去3年都有上升，而且較勝鬨站附近每坪450萬日元便宜，相信在11月再開賣的600伙單位可以賣出。

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