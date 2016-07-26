東京奧運｜鄒敬園雙槓摘金 尤浩最後失獎牌

東京奧運體操個人項目，中國的鄒敬園在雙槓憑精彩表現奪得金牌，不過隊友的尤浩最後就被德國的Lukas Dauser超越，最後僅得第4。

預賽以第1名成績晉級的鄒敬園，獲編排第2位選手上場。不過首位登場的土耳其選手Ferhat Arıcan，一開始就揀選難度達7分的動作，可是其表現分最終不過是8.633，最後得15.633分。

德國選手壓軸登場獲銀牌

第2位上陣的鄒敬園雖然動作難度不及Ferhat Arıcan，但仍有6.9分難度，並以完美的表現獲得9.333的評分，獲16.233登上首位。在第3位上陣的尤治，雖然成績沒追上前2的位置，但仍取得15.466分守在第3。

之後的比賽沒有其他選手威脅到前3名的選手。然而到最後一名的德國代表Lukas Dauser，預賽以第2的名次晉級，但獲抽到壓軸上陣。Lukas Dauser的動作難度僅6.7，不過仍取得9分的表演，最終以15.700，力壓Ferhat Arıcan及尤浩升上次席，令尤浩未能取得個人第2面獎牌。

相關新聞：

東京奧運｜謝思埸王宗源包辦金銀牌 英國選手得第3

東京奧運｜美國男籃艱苦反勝西班牙 KD挺身救國獨取29分

東京奧運｜跑得慢冇得賴地硬 田徑屢破紀錄原因在於塊地？

東京奧運｜挪威跑手400米欄奪金 破自己保持個多月世界紀錄

東京奧運｜鍾天使鮑珊菊戴毛澤東襟章領獎 或違奧委會規定

東京奧運｜波蘭美女標槍手一擲晉級 預賽獲第一名

東京奧運︱希臘韻律泳代表確診 東奧相關個案迫近300宗

東京奧運｜大獲好評奧運圖標衣裝會去邊？

東京奧運｜首位跨性別選手出戰個人賽 女子舉重3次試舉失敗出局

東京奧運賽程︱港女乒團爭入決賽 體操女王平衡木登場 (附比賽時間)