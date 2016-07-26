東京奧運｜鄒敬園雙槓摘金 尤浩最後失獎牌
1 小時前
東京奧運｜鄒敬園雙槓摘金 尤浩最後失獎牌
東京奧運體操個人項目，中國的鄒敬園在雙槓憑精彩表現奪得金牌，不過隊友的尤浩最後就被德國的Lukas Dauser超越，最後僅得第4。
預賽以第1名成績晉級的鄒敬園，獲編排第2位選手上場。不過首位登場的土耳其選手Ferhat Arıcan，一開始就揀選難度達7分的動作，可是其表現分最終不過是8.633，最後得15.633分。
德國選手壓軸登場獲銀牌
第2位上陣的鄒敬園雖然動作難度不及Ferhat Arıcan，但仍有6.9分難度，並以完美的表現獲得9.333的評分，獲16.233登上首位。在第3位上陣的尤治，雖然成績沒追上前2的位置，但仍取得15.466分守在第3。
之後的比賽沒有其他選手威脅到前3名的選手。然而到最後一名的德國代表Lukas Dauser，預賽以第2的名次晉級，但獲抽到壓軸上陣。Lukas Dauser的動作難度僅6.7，不過仍取得9分的表演，最終以15.700，力壓Ferhat Arıcan及尤浩升上次席，令尤浩未能取得個人第2面獎牌。
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