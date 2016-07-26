東京奧運｜鄧俊文及謝影雪決勝局反勝德國組合 取得混雙分組出線

東京奧運羽毛球項目，香港混雙組合鄧俊文及謝影雪，今日(26日)在分組賽的最後一場，以2:1的局數險勝德國組合Mark Lamsfuss與Isabel Herttrich，以3戰2勝取得分組的出線資格。

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昨日不敵中國組合王懿律及黃東萍之後，今早進行最後一場分組賽。面對同樣在分組取得1勝1負的德國組合Mark Lamsfuss與Isabel Herttrich，雙方實力接近。

首局鄧俊文及謝影雪雖然曾落後2分，不過之後追平對手進入「刁時」，並先以22:20險勝。至第二局，香港組合最多領先過4分，但未有把握機會，並遭對手反勝22:20。雙方局數打成1:1，要進行決勝第三局。

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淘汰賽冀搏盡每一場

鄧俊文及謝影雪在第三局，在一度落後過2分之下，最終反超以21:16擊敗對手，贏得決勝局，以2:1擊敗德國組合，取得分組賽的晉級資格。

賽後鄧俊文表示，今場比賽有點緊張，在第二局本想把握機會擊敗對手，但最後仍被對手追回。幸之後仍把握最後一局的機會。至於謝影雪就指，晉級之後的每場比賽都要盡力去搏，希望爭取成績。