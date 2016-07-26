東京奧運｜鄧俊文謝影雪不敵中國世一組合 明早與日本力爭銅牌

東京奧運羽毛球混雙準決賽今早(29日)率先展開，港隊組合鄧俊文與謝影雪以局數2:0不敵世界第一的中國組合鄭思維及黃雅琼，明早將與東道主日本的渡邊勇大及東野有紗力爭銅牌。

鄧俊文與謝影雪的組合，過去曾8次迎戰該對世界第一組合，但僅於2018年馬來西亞大師賽贏過一次。實力上本身就有一定差距，香港組合鄧俊文與謝影雪開賽就處於下風，被對手迅速領先至1:8的分差，雖然港隊逐分力追，將比數一度收窄至15:16。然而在落後16:17之後，中國組合連取4分，港隊以16:21先失一局。

第2局中國組合強攻，開局先連取4分，並且不斷擴大分差，最多領先至15:3。港隊組合穩住陣腳再逐步追近，一度追至只落後12:18。但是之後中國組合再連取3分，最終香港代表再以12:21再輸一局，以0:2局數落敗無緣決賽。

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鄧俊文曾盡量打回自己球路 最後表現過急

賽後謝影雪指，與對手對過很多次，而之前已有一段時間未對戰過，平常很少可以面對這麼快的球員。鄧俊文就指，他們有一段時間可以追近對手，但是在關鍵分的把握未夠成熟。在11分之後曾盡量打回自己球路，只是最後表現過急，令分數很快被拉開。

至於另一場的4強，中國的另一對組合王懿律與黃東萍在落後1局下，反勝日本的渡邊勇大及東野有紗，將與鄭思維及黃雅琼在決賽爭金。而渡邊勇大及東野有紗則會於銅牌戰與港隊爭第3名。銅牌戰將於香港時間明早(30日)8時進行。對於銅牌戰對手謝影雪表示，最近多次對日本都落敗，回去會好好觀察對手比賽片段，之後希望盡量享受今次奧運。