東京奧運｜鄧俊文謝影雪不敵日本組合 混雙僅獲第4無緣頒獎台

東京奧運羽毛球項目混雙香港代表鄧俊文及謝影雪，今早(30日)在銅牌戰不敵日本組合僅得第4，最終未能收獲獎牌。

成功打入準決賽，鄧俊文與謝影雪的組合已是香港羽毛球代表歷來最佳成績。在今晨的準決賽面對日本組合渡邊勇大與東野有紗，過去港隊組合與該對世界排名第5的日本組合對賽過5次，港隊5戰全敗。

在今次的對賽，港隊組合首局在初段與對手一度拉据，但至3:3之後，港隊連失3分被拉開比數，日本組合在最多拉開至14:7之後，以21:17先取一局。

港羽毛球代表歷來最佳成績

第二局香港組合絕地反擊，開局連取3分領先，最多拉開至8:4。之後被日本組合追平8:8後，港隊又於10分後拉開比數至15:10，但是日本組合力追下再度扳平。渡邊勇大與東野有紗之後一度有2個決勝分，不過香港代表成功挽救進入「刁時」，在「刁時」日本兩度領先，最終以23:21擊敗鄧俊文與謝影雪，獲得銅牌，而港隊僅得第4名。

香港羽毛球代表，過去曾兩度由王晨及葉姵延打入過奧運女單的八強，但一直未能再進一步，故今次的第4名已是香港代表在羽毛球項目的最好成績。

另外，在下午舉行的決賽，中國的王懿律與黃東萍以2:1的局數擊敗另一對中國代表鄭思維及黃雅瓊奪得金牌。

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