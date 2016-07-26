東京奧運｜鄧俊文謝影雪合作5年獲獎無數 帶傷戰奧運雖敗不辱

東京奧運羽毛球項目混雙香港代表鄧俊文及謝影雪，周五(30日)在銅牌戰不敵日本組合，遺憾地以第4名完成今屆奧運。這對香港混雙組合已經合作5年，一起走過高山低谷，曾於最高世界排名第2位，只是謝影雪今次出賽前膊頭更有嚴重舊患，能打入4強已經十分難得。

鄧俊文打齊男單、男雙及混雙

鄧俊文及謝影雪分別26歲和29歲，這對左手混雙組合較為少見，但他們之前其實並非主攻混雙。鄧俊文初戰職業時主攻男單，出戰過仁川亞運，其後便與柯展聰以香港隊一號男雙的身分參戰湯姆斯盃、黃金大獎賽等賽事。直至2016年才與主攻女雙的謝影雪合作。

當時這對姊弟組合準備數個月，便爆冷殺入香港羽毛球公開賽4強，2017年10月更歷史性奪得「頂級超級羽毛球系列賽」丹麥站的冠軍。2018年更大熟大勇，先是馬來西亞大師賽擊敗剋星、國家隊的鄭思維/黃雅瓊贏得冠軍，之後世錦賽得銅牌，雅加達亞運又勇奪銀牌，加上澳門公開賽奪冠，兩人一路愈打愈好。

謝影雪膊頭有嚴重舊患

可惜之後謝影雪左肩受傷，至2019年9月的中華台北站及11月韓國大師賽才再次贏得冠軍。只是之後賽事因新冠肺炎而暫停，兩人到今年初才再有比賽。謝影雪今屆賽事一直帶傷上陣，於4強亦頂硬上：「我膊頭有嚴重舊患，打大力點都可能甩骹，膝頭哥痛到要打止痛針，為了今次奧運，我付出所有。」

今年11月便30歲的謝影雪，於下屆巴黎奧運將會是32歲，到時可否再戰亦存疑問，她和鄧俊文這對組合或有機會是最後一次出戰奧運。

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