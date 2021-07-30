東京奧運｜鄧俊文謝影雪遺憾失銅 寄語年輕球手「我哋得、你哋都得」

東京奧運羽毛球項目混雙香港代表鄧俊文及謝影雪，今早(30日)在銅牌戰不敵日本組合，僅得第4名，賽後兩人於訪問時真情流露，謝影雪更寄望年輕球手「我們做得到，你們也可以」。

鄧俊文及謝影雪於2016年里約奧運後合作打混雙，兩人已經合作了5年，可惜最終無法贏得獎牌。賽後兩人都指自己有點緊張，拿不到關鍵分。鄧俊文說：「表現是愈來愈好，只是在心態方面，最後關頭有點緊張，不夠堅定，拿不到最後幾分。」

謝影雪亦承認有些球路「不敢打，錯失了得分機會」，她此時又感慨地多謝拍檔俊文：「很多謝俊文，好多人說是我帶著佢，但沒有他我們不會有這麼好成績，很多謝他這幾年很努力。」

鄧俊文：奧運有點美中不足

鄧俊文此時亦真情流露：「很多謝香港市民支持，我第一次參力奧運，真的好深刻，由第一場已經好辛苦頂，頂到入8強、4強，雖然4強後依兩場都輸，但發揮是算理想，奧運有點美中不足，始終未達成目標。」他又感謝多年拍檔謝影雪：「2016年她打完里約奧運後，我只是一個寂寂無名的球手，是她一直帶著我，令我成長。」

謝影雪最後寄望後輩成長：「我們每一分都很努力去做，一分一分去堅持，可惜最後沒有成功，但最少可以做到給年輕一代看，我們做得到，你們也可以。」

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