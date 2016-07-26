東京奧運｜鄭俊樑首日賽事排第8位 暫列亞洲第一

東京奧運滑浪風帆賽今日正式開始，香港代表鄭俊樑在男子RS:X組首天3場比賽中，以1場第3、兩場第8成績，暫列總排名第8位。

首日比賽於攝氏31至33度炎熱天氣下進行，27歲的鄭俊樑，在第1場比賽便先以第3名衝線，巧合地在里約奧運首場比賽亦是以第3名完成。之後同日兩場比賽，他都以第8名完成，暫時以11分排第8位，力壓一眾中國、南韓、泰國及東道主日本，成為亞洲排名第1。

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最低要求：亞洲第一

明日鄭俊樑將會再出戰另外3場比賽，賽前他已將目標放在突破總教練陳敬然2008年北京奧運的第6位，最低要求是成為亞洲第一，有可能便衝擊奧運獎牌。風帆女將方面，陳晞文於女子RS:X賽的頭3場賽事，分別以第12位、第8位及第13位完成，總成績暫時排名第12位。

洪詠甄半準決賽列第6

另一方面，香港賽艇女將洪詠甄在女子單人雙槳賽的半準決賽，以8分36秒37位列小組第6名，無緣躋身1至12名的準決賽，她將會在下周二再戰名次賽。

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