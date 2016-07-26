東京奧運｜釀酒廠自發改建倉庫成練習場 育成日本滑板金牌

今屆奧運新增的滑板賽事，日本兩名少女包辦滑板女子公園項目的金銀牌。金牌得主四十住櫻 (四十住さくら) 除了憑艱苦訓練，還多得這位幕後英雄成為她的最強後盾。新冠肺炎肆虐逾年，在備戰奧運期間，日本不少滑板專門練習場被迫關閉，令四十住櫻苦無特訓場所。和歌山一家百年釀酒廠社長聞訊後，二話不說將廠內一個閒置的精米倉庫改建成練習場，由去年底開始免費開放予四十住櫻練習，期望為這位女孩略盡綿力。

每日來回三小時往練習場

19歲的四十住櫻居住和歌山縣岩出市，不過該市沒有滑板專門練習場，為確保有充足的訓練時間，她特意選讀半日制高中，放學後由母親駕車送她到神戶的練習場，車程來回需要逾三小時，每天如是。惟疫情爆發，練習場被迫關閉，令四十住櫻失去唯一的練習場所。

場地以四十住櫻名字命名

65歲的安村勝彦是和歌山釀酒廠「吉村秀雄商店」的社長，去年夏天獲悉四十住櫻的情況，便自費著手改建廠內一個閒置的精米倉庫，打造合符規格、擁有數個滑坡的滑板專用場地，至同年11月讓四十住櫻免費使用，地點與她家相距只有約5分鐘車程。安村更將場地以四十住櫻的名字命名為「Sakura Park (櫻花公園)」。另外，由於倉庫滑板道是用木造，四十住櫻練習時會發出較大的噪音，安村還特意舉辦說明會，向當地居民解釋情況，並獲得他們諒解，讓四十住櫻可以毫無後顧之憂地訓練。

最終安村勝彦的苦心換來奧運金牌，安村說感到前所未有的興奮，形容在夏季看到櫻花盛開。四十住櫻也不忘感謝安村，強調櫻花公園造就了這面金牌，讓她能夠專注練習，因此比賽時決定以難度極高、在櫻花公園完善的「540」招式參戰，作為對當地支持的答謝。

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