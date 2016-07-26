東京奧運｜鍾天使鮑珊菊戴毛澤東襟章領獎 或違奧委會規定

在昨日(2日)東京奧運舉行的場地單車爭先賽，贏得金牌的中國組合鍾天使與鮑珊菊，在領獎時因為戴上毛澤東襟章，未知會否遭國際奧委會處分。

《路透社》報道，鍾天使與鮑珊菊在昨日的頒獎禮上，於運動裝上戴上了毛澤東的襟章，或違反國際奧委會對於不准在頒獎台展示政治訊息。國際奧委會早前修改有關第50條有關政治展示的要求，當中容許運動員在和平而不影響比賽及尊重對手的情況下，作出如單膝下跪等的動作，但對於頒獎時的規定仍禁止。

美奧委會撐桑達絲：和平展示種族及社會正義

在鍾天使與鮑珊菊之前，美國的鉛球選手桑達絲（Raven Saunders）亦在頒獎台做出「X」的手勢作出抗議。美國奧委會之後指，桑達絲是以和平的方式展示對種族及社會正義，亦是對對手的尊重。

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