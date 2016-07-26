東京奧運｜閉幕後仍增28相關確診 個多月共錄458宗

東京奧運昨日(8日)晚上雖然閉幕，但東京奧組委最新公布的確診數字，仍錄得28宗，從7月1日起累計共458宗新冠肺炎確診個案，當中選手村內有34宗。

東京奧組委今日公布最新的確診數字，今日共有28宗新個案，當中5人為海外代表團相關人士，另1人為日本代表團相關人士。另外有13宗屬奧運承辦商職員，另有6宗是奧運義工、2人為奧運職員，另1人為外國傳媒代表。

今日確診的5名海外代表團人士，有1入住選手村，至今選手村內的確診個案為34宗。自7月1日奧組委公布個案以來，共有458宗確診個案。

加納殘奧代表團1人確診 9人須隔離

另外，月底舉行的殘奧會已有部份代表團率先出發到日本，其中加納代表團原定到福島縣集訓，10人抵達後1人被驗出確診，故同行另外9名成員需要在酒店進行隔離。確診者為支援健力運動員的30歲男子，在昨日晚抵達成田機場後檢測呈陽性反應。

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