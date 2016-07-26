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東京奧運｜閉幕禮寶塚出場演名劇？
2 小時前
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東京奧運閉幕禮寶塚歌劇團女強人奧斯卡週刊文春真矢美季凡爾賽玫瑰
東京奧運｜閉幕禮寶塚出場演名劇？
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東京奧運的閉幕禮明晚舉行。(路透社)

在沒有觀眾入場之下，東京奧運開幕禮採用日本傳統以及現代文化的結合，在網上仍大獲好評，不過閉幕禮如何，仍像開幕前一樣，沒有太多的報道。不過日本傳媒透露，可能會由日本最著名劇團寶塚歌劇團，出演他們有名的劇目《女強人奧斯卡》（或譯凡爾賽玫瑰）。

東京奧運閉幕禮明晚(7日)舉行，早前《週刊文春》揭露去年閉幕禮曾計劃讓包括日本天皇在內的觀眾參與答問大賽，不過在開閉幕禮的負責人佐佐木宏已經辭職，故此相關的計劃已經告吹。

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《女強人奧斯卡》是寶塚歌劇團其中一個有名劇目，並曾到海外公演。(寶塚歌劇團網上圖片)

傳3寶塚明星參與

在開幕禮前，包括日本傳媒也沒有得知太多表演內容，僅派出記者在場外聽到歌曲播放及無人機表演而得知部份。不過《週刊文春》在日前的出版，揭露寶塚歌劇團估計會派出至少3名頂尖的演員，與約20名現役演員合作演出，並預計會演出包括寶塚名劇《女強人奧斯卡》。而有網民估計，出演的3名寶塚明星，其一可能是前花組頭號演員真矢美季。

《女強人奧斯卡》是池田理代子在七十年代所畫的少女漫畫，以法國大革命作為背景，而《女強人奧斯卡》亦成功促進日本與法國文化交流，池田理代子亦因此獲得法國頒發勳章表揚。故日媒估計，將會以此作引子去帶出來屆奧運的主辦城市巴黎。寶塚歌劇團在日本有逾百年歷史，是日本國寶級劇團，在兵庫縣寶塚市設有專用劇場及培訓學校，在東京亦有專屬劇場，所有演員皆為女性。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜閉幕禮寶塚出場演名劇？-279357
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