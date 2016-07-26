東京奧運｜閉幕禮寶塚出場演名劇？

在沒有觀眾入場之下，東京奧運開幕禮採用日本傳統以及現代文化的結合，在網上仍大獲好評，不過閉幕禮如何，仍像開幕前一樣，沒有太多的報道。不過日本傳媒透露，可能會由日本最著名劇團寶塚歌劇團，出演他們有名的劇目《女強人奧斯卡》（或譯凡爾賽玫瑰）。

東京奧運閉幕禮明晚(7日)舉行，早前《週刊文春》揭露去年閉幕禮曾計劃讓包括日本天皇在內的觀眾參與答問大賽，不過在開閉幕禮的負責人佐佐木宏已經辭職，故此相關的計劃已經告吹。

傳3寶塚明星參與

在開幕禮前，包括日本傳媒也沒有得知太多表演內容，僅派出記者在場外聽到歌曲播放及無人機表演而得知部份。不過《週刊文春》在日前的出版，揭露寶塚歌劇團估計會派出至少3名頂尖的演員，與約20名現役演員合作演出，並預計會演出包括寶塚名劇《女強人奧斯卡》。而有網民估計，出演的3名寶塚明星，其一可能是前花組頭號演員真矢美季。

《女強人奧斯卡》是池田理代子在七十年代所畫的少女漫畫，以法國大革命作為背景，而《女強人奧斯卡》亦成功促進日本與法國文化交流，池田理代子亦因此獲得法國頒發勳章表揚。故日媒估計，將會以此作引子去帶出來屆奧運的主辦城市巴黎。寶塚歌劇團在日本有逾百年歷史，是日本國寶級劇團，在兵庫縣寶塚市設有專用劇場及培訓學校，在東京亦有專屬劇場，所有演員皆為女性。

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