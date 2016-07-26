東京奧運｜陳仲弘預賽表現緊張 僅獲第8未能晉級
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東京奧運｜陳仲弘預賽表現緊張 僅獲第8未能晉級
東京奧運田徑項目在今日(3日)傍晚進行男子110米跨欄的預賽，香港的陳仲泓在預賽第4組上陣。不過最終他僅能以第8完成，未能取得晉級的資格。
首次獲邀參與奧運，陳仲泓在110米欄的預賽第4組排第7線出賽，同組有中國的謝文駿、中華台北的陳奎儒及日本的泉谷駿介。陳仲泓最終未能發揮自己的水準，只能獲得第8名。
陳仲泓賽後表示，自己的表現有點緊張，未能發揮理想。他又表示，能參與奧運是自己與教練的夢想。
在男子110米欄，每組預賽前4名及最快的4位前5名可以晉身下一圈。而在陳仲泓該組，法國的Aurel Manga取得第1名晉級，總成績排名第5，而謝文駿得第2、泉谷駿介得第4晉級。而總成績，美國的荷路維（Grant Holloway）以13秒02的時間，取得分組及預賽第1的成績晉級。
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