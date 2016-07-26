東京奧運｜陳晞文第4賽日再創佳績 成功晉級獎牌戰

在神奈川鐮倉海岸舉行的東京奧運帆船項目賽事，香港的滑浪風帆代表陳晞文，在今日(29日)女子RS:X賽的第4個賽日，3場比賽分別取得第4、8及第3名，以總成績第8位，將可以出戰周六(31日)舉行的獎牌賽。

在昨日成績稍為回落的陳晞文，於今日的3場比賽取得今屆賽事最好的表現。在第10場的比賽，陳晞文開賽就搶佔第4位，更曾力壓法國對手升上第3，但最終仍能以第4名完成。不過在之後的第11場，陳晞文就僅得第8名。

最後一場獲第3名 今屆最佳成績

在最後的一場賽事，陳晞文開賽又先佔上第3名，之後更升上過第2，而雖然最後只以第3名完成，但已經是她今屆最佳成績的一場。在12場比賽之後，剔除表現最差的一場，陳晞文以81分重上總成績第8位。由於總成績前10名的選手可以晉級周六的獎牌賽，故陳晞文已獲獎牌賽的出賽權。

獎牌賽分數會雙倍，不過目前81分的陳晞文，與第3的法國選手Charline Picon有45分差距，故即使Charline Picon獎牌賽取得第10而陳晞文獲第1名，分數上仍無法追上。

鄭俊樑總成績跌至13 無緣參加獎牌賽

男子RS:X賽方面，香港的鄭俊樑在今日發揮未見理想，3場賽事僅得15、15及13位。總成績以119分，滑落至第13位，將不能出戰之後的獎牌賽。

至於帆船女子雷射型的洛雅怡在今日兩場比賽分別取得第33及37名，以226分排總成績38。賽事明日還有2場賽事。

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