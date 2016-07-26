東京奧運｜陳芷晴第3日表現出色 總成績升上並列51

東京奧運高爾夫球項目，香港代表陳芷晴在第3個賽日有理想表現。在全日打出4隻低標準1桿的小鳥及1隻低標準2桿的老鷹之下，以低標準2桿的成績完成第3日的比賽，總成績升上並列51位，亦是首日取得低標準桿完成。比賽明日會舉行最後一個比賽日，而美國的Nelly Korda則繼續於榜首領先。

第3個比賽日，陳芷晴從第10洞開始比賽，在首7個洞雖然都是平標準桿完成，但在第17洞的4桿洞，陳芷晴以3桿完成，取得今日首隻小鳥。之後一洞雖然以高標準完成。但在之後9個洞，陳芷晴分別在第2、5、8洞再打低標準1桿的小鳥，加上第6洞天以低標準2桿完成，雖然在第4洞打出高標準2桿及在最後1洞高標準1桿，但全日仍取得低標準2桿成績，是首次以低標準桿完成賽事。

首以低標準桿完賽

在今日完成比賽後，陳芷晴總成續升上並列51位。至於領先球手，仍為昨日的Nelly Korda，她今日與陳芷晴一樣只以低標準2桿完成，但仍以總成績低標準15桿領先。

在之前的男子組賽事，中華台北的潘政琮首個賽日以高標準3桿完成並排尾3，但之後逐日收窄距離，最終在附加洞勝出取得銅牌。

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