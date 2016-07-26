東京奧運｜陳雨菲挫戴姿穎奪羽毛球女單冠軍 個人首個奧運金牌

東京奧運女子羽毛球單打決賽，中國代表陳雨菲以盤數2:1擊敗中華台北好手戴資穎，奪得個人首個奧運女單金牌。

雙方賽前對戰歷史，27歲的戴資穎以15勝3負佔壓倒性優勢。不過，現年23歲的陳雨菲近3次對戰勝出2次，加上陳為賽事一號種籽，賽前被看高一線。

戴資穎開賽打得較為主動，接連得分，一度拉開3分優勢。不過，陳雨菲站穩陣腳後，開始拿回形勢，追成10:10。及後雙方得分你來我往，但到後段戴資穎體能明顯下跌，被陳雨菲連取2分並取得局分，最後陳以21:18先取一局。

戴資穎在第2局開局時未入狀態，領先5:3後被陳雨菲接連得分，戴一度落後4分。不過，戴在落後8:11後重整旗鼓，連取幾分下追平14:14。及後陳雨菲表現明顯急進，出現多個無壓力犯錯，相反戴資穎愈打愈有，最終以21:19取回一局，雙方需進入決勝局。

戴資穎出現多次失誤

進入決勝局，戴開局先落後2:5，及後她愈打愈急，多次出現無壓力失誤，陳雨菲將優勢抗大至7分。戴資穎及後上力，一度追到14:15，但陳雨菲於關鍵時刻連取3分，最終以21:18再下一城，奪得金牌。

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