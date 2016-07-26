東京奧運｜雙金女飛人IG發得獎片遭刪片 國際奧委會：保障獨家轉播權

東京奧運在女子100米和200米短跑中均摘下金牌、被譽為「女飛人」的牙買加跑手湯臣(Elaine Thompson-Herah) ，早前在社交媒體上分享了自己比賽的畫面，因影片違反版權規定被刪除，帳號更是一度被封鎖。根據國際奧委會(IOC)規定，運動員不得發布任何包含奧運體育賽事、頒獎典禮等影音内容。

湯臣在奧運場上連奪兩金，成為繼2016年里約奧運會後，歷來首位連續衛冕兩大項目的運動員，她周二(3日)在社交媒體上分享了自己當時比賽的畫面，試圖與一眾粉絲分享喜悅，不料有關影片卻因違反版權規定被刪除，帳號更是一度被停權封鎖。

湯臣即日於Twitter上發文表示，自己因在Instagram(IG)上發布了當時的比賽影片遭到停權，理由是有關帳號沒有發布相關影片的權限，令一眾粉絲對IG表示不滿。IG母公司Facebook證實，公司誤將湯臣的帳號停權，FB發言人坦承停權帳號的做法是錯誤的，其帳戶已在數小時後恢復使用權限，但相關影片内容已被刪除。

IOC：可轉發持權播商内容

根據IOC的指南方針，當局為了保障持權轉播商(RHBs)的獨家轉播權，規定運動員不得發布任何包含奧運體育賽事、頒獎典禮等影音内容。IOC表示，若運動員有意分享相關影音内容，可選擇轉發這些持權轉播商所發布的内容，而非擅自發布賽事影音内容。在這條規定下，任何違反版權限制的内容都會被自動刪除。

據悉，IOC在2018年平昌冬奧和2020年東京奧運，獲得超過40億美元的轉播權利約金。IOC指，轉播權的收入是奧運籌資的關鍵管道，該資金「可助於建設奧運舞台，讓各國的運動員們在舞台上發光發熱」，90%以上的轉播權約金將成為賽事經費，廣泛用於各類運動項目，意味相當於每天有340萬美元的資金，用於協助世界各國的運動健將和體育組織。

相關新聞：

東京奧運｜劉慕裳將任閉幕持旗手