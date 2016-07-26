東京奧運｜難民代表團女持旗手 曾摸黑游3.5小時救逾20難民

今屆東京奧運開幕，其中難民代表團女持旗手是23歲的蝶泳選手馬迪尼(Yusra Mardini)，雖然身高只有165厘米，但由於顏值高，很快引起網民關注，在翻查資料後，更發現她的曲折經歷與不凡背景，旋即成為網上熱話。

馬迪尼出生於敘利亞，曾代表國家參加2012年世界游泳錦標賽，惟國家發生內戰，更危及生命安全，2015年，當年年僅17歲的她跟著姊姊逃離家鄉，當時乘著只能載7人、卻塞滿逾20人的橡皮艇漏夜逃難，橡皮艇在起程3小時後發生故障，暗夜與大浪中，眼見還有近10公里的路程，令人頓然絕望。

與姊姊黑夜海中游3.5小時

馬迪尼與姊姊是艇上少數會游泳的人，姊姊跟她說，萬一橡皮艇最終發生甚麼事，大家都要竭力游下去，姊姊說罷率先跳下水，拉著橡皮艇向前游去，馬迪尼隨即亦加入姊姊行列，船上有人讚賞她們勇敢，馬迪尼只回應：「在到岸前都不要作聲。」

馬迪尼至今還記得，雖然當時看得到陸地就在前方，自己亦是游泳健將，但當浪潮不斷拍打在她們身上、阻止她們前進，她說：「我當時覺得我們好像永遠到不了(岸)一樣。」

馬迪尼與姊姊拖著載滿廿人的難民橡皮艇最終游了3.5小時後，抵達擁有歐洲規模最大難民營的希臘勒斯博島(Lesbos)，她與姊姊其後亦在德國落腳、重新開始游泳訓練，她也在2016年入選里約奧運難民代表隊。

馬迪尼：運動場上沒有人會因為國籍被歧視

在現實生活中，馬迪尼經常因為「難民」標籤被歧視，對她而言，參加奧運是讓她暫時擺脫標籤的時刻，她說：「當我們在泳道上競技時，沒有人會好奇你來自哪個國家，在運動場上沒有人會因為國籍被歧視。」

馬迪尼在2016年與奧運難民隊一起初亮相後，很快成為媒體的焦點，其後，她擔任聯合國難民署任命的親善大使、曾獲教宗接見，18歲時更被美國《時人雜誌》(People magazine)選為「25位正在改變世界的女性」之一。馬迪尼已經有出版社為她發行自傳，Netflix亦正為她拍攝電影，預計將於明年推出。