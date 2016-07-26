東京奧運｜馬爾甘加時建奇功 巴西2：1挫西班牙衛冕男足

周六東京奧運男足決賽，巴西與西班牙激戰至加時，森巴兵團憑前巴塞隆拿翼鋒馬爾甘在108分鐘取得士哥，險勝2:1，成功衛冕。

巴西以雙箭頭李察利臣和馬菲奧斯根夏合作攻堅，安東尼馬菲奧斯及哥路甸奴從兩翼支援，38歲右閘丹尼爾擔任隊長。西班牙改踢無鋒陣，上仗後備入替於加時攻入致勝球的馬高阿辛斯奧擔正，配合奧耶沙巴爾、丹尼爾奧莫爭取入球。

16分鐘，西班牙以長傳送入禁區，奧耶沙巴爾於遠柱大好機會竟沒有直接攻門，反而以頭槌二傳，被迪亞高卡路士在白界前解圍。李察利臣隨後為巴西炮製兩次險象，先傳予杜格拉斯雷斯起腳被烏尼西蒙撲出，再於小禁區邊射斜。

李察利臣12碼宴客

森巴兵團的攻門愈來愈入肉，烏尼西蒙出迎落空，情急下侵犯馬菲奧斯根夏，VAR判罰12碼，可是李察利臣卻射高。大難不死的狂牛，在補時2分鐘終於失守，丹尼爾傳中，馬菲奧斯根夏控定再射入，巴西以1:0領先上半場。

西班牙半場換入卡路士蘇拿、拜仁基爾，很快便收到成效，前者於61分鐘傳中，奧耶沙巴爾在遠柱鏟射成1:1。狂牛追平後氣勢如虹，可惜未能取得奠勝球，拜仁基爾於末段兩度中楣，柏奧托利斯又頂高，兩軍以1:1進入加時。

馬爾甘奠定勝局

巴西在加時奪回上風，於108分鐘打反擊，安東尼馬菲奧斯放出大斜傳，馬爾甘單對單擺脫捷西斯華利祖後射入。森巴兵團以2:1力克西班牙，成功衛冕，近4屆取得2金1銀1銅佳績，無負足球王國的美名。

至於銅牌戰在周五已經上演，結果墨西哥以3:1擊敗東道主日本。

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