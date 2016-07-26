東京奧運｜馬龍衛冕乒乓男單金牌 創出奧運新歷史

奧運男子乒乓球決賽上演中國內訌，最終二號種籽馬龍以總局數4:2擊敗「一哥」樊振東，成功衛冕金牌。此外，他更是奧運史上第一個能夠衛冕乒乓球男單的選手。

現年32歲的馬龍今屆已是第三屆出戰奧運會，他的晉級之路並不輕鬆，4強遇上來自德國的勁敵Dimitrij Ovtcharov，最終以4:3驚險晉身決賽。相反，現時乒壇「一哥」樊振東今屆為首次參加奧運會，雖然他近年橫掃乒壇各項錦標，但經驗相對比「大師兄」稍遜一籌。

決賽開賽首局，樊振東入局較慢，馬龍打出一波7:0的優勢，最後以11:4先下一城。雙方在第2局打得非常激烈，互有領先，樊振東雖然一度領先10:8，但在關鍵時刻表現失準，馬龍連救2個決勝分，幸而樊振東最後調整心態，連取2分，總局分扳回1:1。

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馬龍表現平穩

馬龍此後作出調整，多次主動攻擊樊振東，最後第3及第4局都以11:9贏得。看似大局已定之際，馬龍在放鬆作戰下，被樊振東以11:3再追回一局。不過，在關鍵的第6局，馬龍再沒有給對方任何機會，由開局就領先到尾，最終以11:7再下一城，總局分則以4:2擊敗師弟，成功衛冕金牌。至於銅牌則由德國的Dimitrij Ovtcharov奪得。