東京奧運｜體操天后比莉絲中途退賽 俄奧委壓美國摘體操女團金牌 中國位列尾2

美國有體操天后比莉絲中途退出，在周二東京奧運體操女團決賽衛冕失敗，只能拿下銀牌，俄羅斯奧委會憑莉絲杜露娃的精采演出，成為冠軍，銅牌由英國後上奪得。

擁有比莉絲加上是里約熱內盧奧運冠軍，美國自然是大熱門。可惜，比莉絲延續日前的低迷，首輪出戰跳馬臨時換動作，僅獲得13.766的低分。她之後更退出比賽，由隊友芝莉絲頂上出戰高低槓。

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比莉絲跳馬落地受傷

比莉絲換回運動服後，仍然留在賽場為隊友打氣。美國NBC電視台引述美國教練的消息，比莉絲退賽並非因為在跳馬時落地受傷，而是自身的心理問題。

俄奧委藉著比莉絲退賽，一直在總成績上領先美國，但於平衡木先後有烏娜索娃、美蓮高娃失手，被美國追回不少分數。幸好，今夜表現極之強勢的莉絲杜露娃，在平衡木、自由體操都取得超過14分，帶領俄奧委以169.528分奪得金牌，美國以166.096分取銀牌，164.096分的英國收獲銅牌，中國累積161.196分，在決賽8隊中列尾2。