東京奧運｜黃鎮廷男單第三圈贏變輸出局 1:4負40歲中華台北老將莊智淵

東京奧運乒乓球男單，今日(26日)進行第3圈的賽事，香港代表黃鎮廷以賽事13號種子身份出戰。面對第5次參加奧運，40歲的中華台北選手莊智淵。

莊智淵在昨日的次圈，與阿根廷的代表苦戰7局才反勝晉級。然而黃鎮廷在面對莊智淵首局已並不輕鬆，在一度落後2分之下，以11:9反勝取得第一局。

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領先下連輸4局落敗

然而黃鎮廷未有保住領先優勢，第二局以5:11先被對手追平局數。接着兩局更是兵敗如山倒，連輸兩局2:11，局數落後到1:3。在最後一局，莊智淵在最多領先過5分之下，以11:8取得第4局，以局數4:1大勝黃鎮廷晉級。黃鎮廷未能如上屆打入16強。

據台灣傳媒報道，莊智淵原本打算由其母繼續出任其教練，但因為奧運限定3名教練，因此其母未能隨團。