東京奧運｜1金1銅水谷隼宣布退役 冀日本乒球手再破中國高牆

在東京奧運混雙，夥拍伊藤美誠獲得金牌，打破中國乒乓球隊的壟斷的日本好手水谷隼，在獲得男子團體銅牌後的今日(7日)凌晨舉行記者會，宣布因為眼疾問題計劃退役。

32歲的水谷隼，今屆在奧運取得1金1銅，當中與伊藤美誠擊敗中國組合奪得混雙金牌，一度被「某國」網民圍攻，他雖然一度網上回應，但之後又刪除帖文。

眼疾困擾提早退役

水谷在記者會上表示：「東京奧運對我來說是一個高峰，要不是在東京舉行的話，里約就已是最後。張本（智和）做得很好，是一個可靠的後輩，巴黎奧運就加油了！」對於自己決定退役，水谷承認是眼疾問題：「我將會完全離開乒乓球，因為對我的眼影響很大。如果能夠醫好的話，我是想打到40、50歲，但是無法治好的。很抱歉，我的冒險需要結束了！」

水谷最後也寄望日本未來年輕選手繼續挑戰中國乒乓球隊：「中國選手確實是一道高牆，但打破了他們也是事實。我期待未來的年輕選手可以將他們打倒。」

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