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東京奧運｜日本巴西兩13歲少女包辦滑板金銀牌
41 分前
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東京奧運日本滑板巴西Rayssa Leal西矢椛中村楓奈
東京奧運｜日本巴西兩13歲少女包辦滑板金銀牌
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3名年輕少女奪得奧運滑板女子街頭賽三甲。(路透社)

今屆東京奧運首次增加的滑板項目，今日(26日)上演女子街頭賽。其中日本的西矢椛15.26的積分，奪得金牌，而銀牌得主是巴西的莉奧（Rayssa Leal），兩位頂級人馬都只是13歲。至於銅牌的日本代表中村楓奈，其實也不過是16歲。

作為年輕項目的滑板，在今屆賽事有較多的年輕選手，而且都具備條件爭取佳績。世界排名第二的莉奧是其中一位金牌熱門，也是項目最年輕的代表，2008年1月出生的莉奧，只是13歲，而她在預賽以14.91分，取得第3名晉級的資格。而同樣只有13歲，西矢椛亦以15.40得第2名晉級。而首名晉級則是16歲的中村楓奈。

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以第2名晉級的西矢椛，最終力壓隊友奪金。(路透社)

日本最年輕奧運金牌得主

在決賽，西矢椛雖然在前兩次花式失手，但其後3輪表現出色，取得4.15、4.66及3.43，連同第一次走行獲得的3.02分，以15.26分奪得冠軍，是日本奧運史上最年輕的金牌得主。

莉奧在第一及第五輪的花式失手，最終以14.64分得亞軍。至於中村楓奈雖然在第二輪的花式造出5分的高分，可是5輪的花式僅2次成功，最終連同兩輪的走行分數，僅得14.49分獲得銅牌。至於16歲的中國選手曾文蕙，在決賽僅得第6名。

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巴西的莉奧獲得銀牌。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜13歲少女包辦滑板金銀牌　未成年的奧運三甲-277393
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