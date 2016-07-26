東京奧運｜14歲全紅嬋完美表現奪高台摘金 陳芋汐次席獲銀牌

東京奧運跳水項目，今日(5日)進行了女子10米高台的決賽。中國的全紅嬋擊敗陳芋汐奪得金牌。而澳洲的華裔代表伍麗群取得銅牌。

預賽取得首名出線的陳芋汐，決賽第1跳與全紅嬋同樣獲82.50的評分，並列於首位。然而雙方在第2跳開始出現差距。14歲的全紅嬋決賽表現突出，之後5跳都取得超過95分，最終以466.20，近乎完美的表現取得金牌。

澳洲華裔選手得第3

至於15歲的陳芋汐在第2跳成績一般，只有76.80分，而之後4跳亦不及全紅嬋，最後以425.40分得銀牌。至於銅牌得主是澳洲的華裔選手伍麗群，這位移居澳洲的緬甸華人後代，在2008年北京奧運取得雙人10米高台銀牌後，在決賽以371.40分得第3，再次獲得奧運獎牌。

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