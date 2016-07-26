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東京奧運｜14歲全紅嬋完美表現奪高台摘金　陳芋汐次席獲銀牌
1 小時前
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東京奧運全紅嬋跳水女子10米高台陳芋汐伍麗群中國澳洲
東京奧運｜14歲全紅嬋完美表現奪高台摘金　陳芋汐次席獲銀牌
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全紅嬋在女子10米高台以高水準表現奪金。(路透社)

東京奧運跳水項目，今日(5日)進行了女子10米高台的決賽。中國的全紅嬋擊敗陳芋汐奪得金牌。而澳洲的華裔代表伍麗群取得銅牌。

預賽取得首名出線的陳芋汐，決賽第1跳與全紅嬋同樣獲82.50的評分，並列於首位。然而雙方在第2跳開始出現差距。14歲的全紅嬋決賽表現突出，之後5跳都取得超過95分，最終以466.20，近乎完美的表現取得金牌。

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中國代表再包攬女子10米台金銀牌。(路透社)

澳洲華裔選手得第3

至於15歲的陳芋汐在第2跳成績一般，只有76.80分，而之後4跳亦不及全紅嬋，最後以425.40分得銀牌。至於銅牌得主是澳洲的華裔選手伍麗群，這位移居澳洲的緬甸華人後代，在2008年北京奧運取得雙人10米高台銀牌後，在決賽以371.40分得第3，再次獲得奧運獎牌。

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澳洲的伍麗群獲得銅牌。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜14歲全紅嬋完美表現奪高台摘金　陳芋汐次席獲銀牌-279079
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