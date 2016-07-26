東京奧運｜18歲澳洲少年奪滑板金牌 兩輪獲逾90分登頂

東京奧運滑板項目，今日(5日)進行最後一個項目的比賽，在男子公園賽的決賽，18歲澳洲少年Keegan Palmer以特高的95.83分奪得金牌，比第2位的巴西選手Pedro Barros及美國的Cory Juneau有近10分的差距。

世界排名第7，美籍澳洲代表Keegan Palmer預賽只以第5名晉級。不過在決賽的第一輪表演，Palmer已取得94.04分領先，雖然他在第二輪失手，但在第三輪的表演他再獲得95.83分，由於賽事只會以最高分一輪表演排序，故Palmer以95.83分獲得金牌。

至於在預賽首位的巴西選手Luiz Francisco，在決賽3輪都有不俗表現，取得80.25、80.62及83.14分，可是最終都不及Pedro Barros及Cory Juneau，未能贏得獎牌。

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