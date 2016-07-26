東京奧運｜4件人氣英國跳水男神Tom Daley你不知道的事 熱愛編織、代母產子

東京奧運正進行得如火如荼，而跳水更是熱門賽事之一。英國選手戴利（Tom Daley）與拍擋李爾（Matty Lee），日前於男子雙人10米高台跳水奪得金牌。有「跳水王子」之稱的戴利隨即受到關注，有著陽光笑顏和完美身材，卻有著不為人知的「隱藏技能」。

【熱愛編織】

「跳水王子」戴利於獲得金牌之後，在個人Instagram上載了一條影片，展示由自己親手編織的「獎牌袋」。為了不讓珍貴的獎牌刮花，採用了藍白紅色的毛冷，編織印有英國及日本國旗的小袋，這個反差萌技能令不少網民都大讚可愛。事實上他更有一個專門放編織作品的instagram帳號 (madewithlovebytomdaley)，毛衣、帽子、貓床、被子等全部都難不到他！

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【同志身分】

手巧又有運動細胞的戴利其實是一名同性戀者，在2013年於個人YouTube Channel公開「出櫃」，並承認與一名男性交往中。現時伴侶為47歲的Dustin Lance Black，他們更於2015年訂婚。雖然曾被反同性戀人士批評，但他對於同志身分感到自豪，更於拿下金牌後指「我是奧運冠軍，也為同志身分為榮。」

【伴侶曾獲金像獎】

戴利的伴侶為47歲的Dustin Lance Black，事實上他是一名美國導演及編劇，以《夏菲米克的時代》一片奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本，成就絕對及得上戴利。雖然他們年齡相差20年，但仍然甜蜜。戴利於2012年倫敦奧運獲得銅牌後，一度患上壓力創傷症候群，更萌生退疫念頭。但Dustin的出現令他克服心理陰影，順利參與2016年里約奧運，更於今年東京奧運成功取得金牌！

【代母產子】

兩人於2017年結婚，並於翌年透過代母，誕下兒子Robert Ray Black-Daley（Robbie），可說是家庭事業雙豐收的人生嬴家。戴利更表示希望可擴大家庭，於奧運後再添一子。