東京奧運｜Watch Out！印尼直落兩盤擊敗中國 首奪羽毛球女雙金牌

周一東京奧運羽毛球女雙決賽，印尼組合Greysia Polii/ Apriyani Rahayu決戰國家隊組合陳清晨/賈一凡，印尼順利以21:19、21:15掃走中國，贏得金牌。

印尼組合Greysia Polii/ Apriyani Rahayu為今屆賽事的非種子選手，於賽前不被外界看好，全因Greysia Polii已經33歲，配合首次出戰奧運的Apriyani Rahayu，這一老一小的配合卻打出驚喜，今屆奧運擊敗了日本、中國、韓國、馬來西亞及英國組合，於決賽面對第2種子、今屆賽事大熱門的陳清晨/賈一凡，於比賽中頂著巨大壓力直落兩盤擊敗對手奪金。

今次Greysia Polii/ Apriyani Rahayu這面金牌可謂價值連城，全因這是印尼於羽毛球女雙奧運首面金牌，亦是他們在東京奧運的首面金牌。相反，於今屆奧運爭議十足的陳清晨/賈一凡大熱倒灶，她們於決賽時依然打出自己的風格，疑似大聲連環爆粗，最終無法收復上屆奧運女雙失金的遺憾。

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