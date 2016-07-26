東京奧運 中國「雙保險」鬥戴利 夢之隊續爭金

東京奧運會跳水項目今日煞科，上演男子單人10米台決賽，中國夢之隊派「雙保險」楊健、曹緣上陣，爭今屆第七金，二人將再與英國「跳水王子」戴利正面交鋒；戴利繼日前與拍檔稱霸雙人高台後望再下一城，爭做「雙料冠軍」。



2008年北京奧運，戴利以14歲之齡參賽，被喻為英國跳水「神童」，雖然在該屆賽事未能染指獎牌，但仍受到全球注視，一夜成名。戴利4年後主場出戰倫敦奧運，摘下男子10米台銅牌，上屆在里約奧運亦奪得雙人10米台銅牌。來到今屆東京奧運，已跟同志丈夫育有一子的「戴利爸爸」，第4次征戰奧運，上周夥拍隊友李爾在男雙10米台，力壓中國隊的陳艾森與曹緣，打破「夢之隊」壟斷，也圓了自己的金牌夢。戴利坦言自從當上父親後把家庭放在首位，跳水變為次要，也許輕裝上陣，反而有助發揮。



戴利今日再強勢出擊單人賽，目標鎖定金牌，上屆冠軍中國的陳艾森早前在國內選拔賽失利，失落單人賽入場券，無緣衛冕；爭金重任落在楊健、曹緣身上，兩人能否頂住壓力，為「夢之隊」捍衛榮譽，大家拭目以待。



曹緣是2012年倫敦奧運的男子雙人10米台跳水金牌得主，上屆里約奧運轉戰3米板，在單人及雙人項目分獲一金一銅。至於27歲的楊健，上屆狀態不穩，致無緣里約奧運，他於2019年光州世錦賽男子單人10米台奪冠，今次獲選出戰奧運，兩人絕對有能力搶金保銀。