東京奧運 今遇羅馬尼亞 港女乒隊爭入4強

東京奧運乒乓球團體賽昨開打，由「三朝元老」李皓晴、港乒「一姐」杜凱琹及「奧運新丁」蘇慧音組成的香港女子代表隊率先上陣，首戰巴西順利以3比1先聲奪人，打入8強；香港時間今午1時30分迎擊歐洲勁旅羅馬尼亞，只要再下一城，躋身準決賽，即篤定可在今屆奧運爭奪獎牌。



東奧乒乓女團共16支球隊參賽，賽事採取「4單1雙」、5場3勝制進行。被列為4號種子的港隊「抽靚籤」，首圈迎戰世界排名19位的巴西，實力明顯凌駕對手，由蘇慧音、李皓晴打頭陣出戰雙打，以直落3局(11比9、11比8、11比9)先拔頭籌；杜凱琹緊接又在單打以3比0報捷，總分領先2比0。儘管李皓晴在第3場力戰5局後以2比3失守，被巴西「破蛋」追至1比2；不過杜凱琹隨即於第4場贏3比1奠勝，協助港隊總比數以3比1過關，躋身8強後今遇羅馬尼亞，贏波即打入4強，準決賽不論勝負都可繼續爭奪獎牌。

即使16強告捷，杜凱琹仍指港隊發揮未如理想，今屆奧運首次亮相的李皓晴更坦承緊張：「由於對手發揮超乎想像，令我在場上頭腦有點空白，盡力緊咬比分，可惜最後未能取勝。」對於8強惡鬥羅馬尼亞爭，「阿杜」指出：「以往兩戰對手都是在艱難下取勝，他們實力都很強，自己要把心態放低。」港隊教練李靜則直言雖然佔上風，勝負還是要看球員臨場發揮。

男團方面，港隊由黃鎮廷、林兆恒及何鈞傑壓陣，面對法國全場陷於苦戰，最終以場數0比3稱臣，首圈16強畢業。



另邊廂，香港首位奧運三項賽代表何誕華昨與愛駒「拍檔」Tayberry出戰越野障礙賽，於63名騎手中以55.60罰分在規定時間內完成；連同第一天的盛裝舞步，何誕華暫以總罰分102.30位列第46位，今日出戰最後一項的場地障礙賽，力爭最佳名次。