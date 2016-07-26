東京奧運 今鬥日本爭入決賽 集氣撐港乒女隊

港乒女隊勇闖4強「叫胡」爭獎牌！香港女子乒乓球隊昨於女團8強賽，在落後一場下連追3場，以總分3比1力克歐洲勁旅羅馬尼亞勇闖4強；今晚6時半將與日本爭入決賽，贏波坐銀爭金，落敗亦可爭銅。



過去兩屆奧運都在女團8強止步的香港女乒隊，以4號種子身份出戰東奧；而且抽得上籤，首圈16強以3比1拍走巴西，昨半準決賽面對羅馬尼亞，同樣由雙打組合蘇慧音與李皓晴打頭陣，兩人跟對手激戰5局後錯失3個「賽點」，以局數2比3告負。落後一場的港隊由「一姐」杜凱琹出戰第2場單打，阿杜未受考驗以直落3局取勝。失意雙打的李皓晴之後收拾心情，在第3場賽事發揮水平向對手派出「3蛋」，將功補過協助港隊大分反先2比1，杜凱琹緊接第4場再贏3比0，為港「埋齋」，取得4強席位。同線另一準決賽，東道主日本以3比0淘汰中華台北。



杜凱琹賽後表示：「自己打完混雙及單打賽事後，心態上已為應付團體賽做足功課，也見過心理專家，為我解決了很多問題，現在可以釋懷地去打比賽。」



除了女子乒隊外，今日上陣的港將還有陳仲泓。這位30歲香港「欄王」4年前毅然辭去正職、接受全職訓練；4年間不但打破過香港紀錄、出戰過亞運會等大賽，最終皇天不負有心人，他上月喜獲世界田徑總會頒發「外卡」圓奧運夢，今晚亮相五環舞台，出戰男子110米欄初賽(第1輪、第4組)，力爭達到賽前定下突破14秒08個人今季最佳時間的目標。同組還有中國選手謝文駿。



何詩蓓晚上凱旋返港「叉電」

歷史性獨取奧運兩銀的「混血女飛魚」何詩蓓，今晚凱旋返港。何詩蓓的教練Rick Bishop透露愛徒會放假「叉電」再出發，將於本月稍後時間出戰拿坡里舉行的國際游泳聯(ISL)，為12月的短池世界錦標賽作熱身，目標直指世錦賽金牌，以及衝擊1分50秒43的短池世界紀錄。何詩蓓目前是以1分51秒11保持史上第二快時間。