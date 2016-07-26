東京奧運 港隊女將打頭陣 洪詠甄賽艇搶先出戰

延期一年的2020東京奧運會將於今天香港時間晚上7時正，假東京國立競技場舉行開幕禮，而港隊的22歲賽艇新星洪詠甄，將在開幕禮前搶先登場，出戰女子單人雙槳預賽，冀以好表現來激勵其他香港運動員。



部分奧運項目在開幕禮前而上演，除男女足、壘球等，今天亦有划艇，當中港隊賽艇新星洪詠甄，將會於香港時間早上8時50分，出戰女子單人雙槳預賽，成為今屆第一位亮相的香港運動員。這位奧運「新丁」連日在比賽場地海之森水上競技場操練，適應場地、環境及氣氛，自言已有百分百狀態。洪詠甄表示：「相信我有好表現的話，會激勵到所有香港運動員的鬥志。」香港划艇隊總教練白勵認為東京天氣酷熱，備戰時最重要是避免消耗太多體力。

女子單人雙槳艇預賽將分6組，洪詠甄被編到第3組第4線道，與中國、摩洛哥、波多黎各及來自俄羅斯奧委會(Russian Olympic Committee)的運動員，爭逐3個直入半準決賽席位。