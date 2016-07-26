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東京奧運 港隊女將打頭陣 洪詠甄賽艇搶先出戰
27 分前
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東京奧運東京國立競技場開幕禮洪詠甄女子單人雙槳海之森水上競技場白勵
東京奧運 港隊女將打頭陣 洪詠甄賽艇搶先出戰
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洪詠甄在當地操練。(中國香港賽艇協會FB)
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洪詠甄望有好表現。(港協暨奧委會)

延期一年的2020東京奧運會將於今天香港時間晚上7時正，假東京國立競技場舉行開幕禮，而港隊的22歲賽艇新星洪詠甄，將在開幕禮前搶先登場，出戰女子單人雙槳預賽，冀以好表現來激勵其他香港運動員。
 

部分奧運項目在開幕禮前而上演，除男女足、壘球等，今天亦有划艇，當中港隊賽艇新星洪詠甄，將會於香港時間早上8時50分，出戰女子單人雙槳預賽，成為今屆第一位亮相的香港運動員。這位奧運「新丁」連日在比賽場地海之森水上競技場操練，適應場地、環境及氣氛，自言已有百分百狀態。洪詠甄表示：「相信我有好表現的話，會激勵到所有香港運動員的鬥志。」香港划艇隊總教練白勵認為東京天氣酷熱，備戰時最重要是避免消耗太多體力。

女子單人雙槳艇預賽將分6組，洪詠甄被編到第3組第4線道，與中國、摩洛哥、波多黎各及來自俄羅斯奧委會(Russian Olympic Committee)的運動員，爭逐3個直入半準決賽席位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運-港隊女將打頭陣-洪詠甄賽艇搶先出戰-277086
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