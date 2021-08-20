東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

東京殘奧會將於8月24日開幕，香港代表團今次派出24名運動員出戰其中8個項目，其中12人更是首度出戰殘奧會。港隊在上一屆里約殘奧會上，共取得2金2銀2銅，當中6個獎牌得主今屆都會再度出戰，包括游泳男子S14級200米自由式金牌的鄧韋樂及硬地滾球BC4級個人金牌的梁育榮，而已贏過7面殘奧金牌的余翠怡，與梁育榮已是第5次代表香港參與殘奧會。

輪椅劍擊

輪椅劍擊向來是香港殘奧代表團的獎牌大項，自1984年起已贏得45面獎牌，包括18金15銀12銅。當中余翠怡自2004年雅典殘奧會開始代表香港出戰，至今取得7金3銀1銅，而同樣與余翠怡出戰上屆殘奧，並獲得一面團體銀牌的吳舒婷，今屆都會與余翠怡一同出賽。至於鍾婉萍則是首度出戰殘奧會。

吳舒婷、余翠怡

8月26日 女子A級重劍個人賽分組賽至決賽

8月27日 女子重劍團體賽預賽至決賽

8月28日 女子A級花劍個人賽分組賽至決賽

8月29日 女子花劍團體賽預賽至決賽

鍾婉萍

8月26日 女子B級重劍個人賽分組賽至決賽

8月27日 女子重劍團體賽預賽至決賽

8月28日 女子B級花劍個人賽分組賽至決賽

8月29日 女子花劍團體賽預賽至決賽

乒乓球

乒乓球亦是另一個香港獎牌大戶，香港首面殘奧會獎牌也是來自乒乓球。至今取得20面獎牌，包括5金6銀9銅。上屆吳玫薈就是銅牌得主，今屆她會與王婷莛一同出戰女子TT11級的單打項目。

吳玫薈、王婷莛

8月25至27日 女子TT11級單打資格賽及半準決賽

8月28日 女子TT11級單打準決賽及決賽

硬地滾球

硬地滾球是香港隊近屆金牌來源，當中五朝元老梁育榮自2004年起，已贏過3金1銀，上屆他在BC4級個人賽亦取得1面金牌。今屆香港總共有7名運動員出戰3個級別的個人賽及2個級別的雙人項目。

楊曉林

8月28至30日 混合BC2級個人賽預賽

8月31日 混合BC2級個人賽半準決賽及準決賽

9月1日 混合BC2級個人賽決賽

何宛淇、廖詠彤、謝德樺

8月28至30日 混合BC3級個人賽預賽

8月31日 混合BC3級個人賽半準決賽及準決賽

9月1日 混合BC3級個人賽決賽

9月2至3日 混合BC3級雙人賽預賽

9月4日 混合BC3級雙人賽準決賽及決賽

劉慧茵、梁育榮、黃君恒

8月28至30日 混合BC4級個人賽預賽

8月31日 混合BC4級個人賽半準決賽及準決賽

9月1日 混合BC4級個人賽決賽

9月2至3日 混合BC4級雙人賽預賽

9月4日 混合BC4級雙人賽準決賽及決賽

游泳

香港代表團在上屆奧運的另一面金牌，來自游泳的鄧韋樂，他在上屆贏得男子S14級200米自由式冠軍，而他今屆會再度出戰力爭衞冕。與鄧韋樂參與游泳的還有3名首次出戰殘奧會的陳睿琳、張可盈及香港開幕禮持旗手許家俊，當中陳睿琳共出戰5個個人項目及1項接力。

陳睿琳

8月25日 女子S14級100米蝶泳預賽及決賽

8月27日 女子S14級200米自由泳預賽及決賽

8月28日 混合S14級4x100米自由泳預賽及決賽

8月29日 女子SB14級100米蛙泳預賽及決賽

8月31日 女子SM14級200米個人四式預賽及決賽

9月2日 女子S14級100米背泳預賽及決賽

張可盈

8月25日 女子S14級100米蝶泳預賽及決賽

8月28日 混合S14級4x100米自由泳預賽及決賽

8月31日 女子SM14級200米個人四式預賽及決賽

許家俊

8月28日 混合S14級4x100米自由泳預賽及決賽

9月2日 男子S14級100米背泳預賽及決賽

鄧韋樂

8月25日 男子S14級100米蝶泳預賽及決賽

8月27日 男子S14級200米自由泳預賽及決賽

8月28日 混合S14級4x100米自由泳預賽及決賽

8月31日 男子SM14級200米個人四式預賽及決賽

羽毛球

另外，羽毛球是今屆殘奧會首次新增的比賽項目，香港的陳浩源是目前世界排名第2的球手，雖是首次出戰殘奧會，但在2018年已在亞洲殘疾人運動會上贏過銀牌，而他的主要對手將是南韓世界排名第1的金正俊。而同樣出戰羽毛球項目，還有朱文佳，他在自己的級別世界排名亦排第3。

陳浩源

9月2日至3日 男子WH2級單打分組賽

9月4日 男子WH2級單打準決賽

9月5日 男子WH2級單打決賽

朱文佳

9月2日至3日 男子SH2級單打分組賽

9月4日 男子SH2級單打準決賽

9月5日 男子SH2級單打決賽

除了幾個獎牌大項，香港代表團今屆還有派代表出戰射箭、田徑及馬術項目。當中香港開幕禮的另一位代表任國芬亦曾在2018亞洲殘疾人運動會200米贏得銅牌，而過去香港隊在蘇樺偉帶領下取得多面田徑獎牌。

危家銓 射箭

8月31日 男子複合弓公開組個人賽1/8決賽至決賽

鄧雨澤 田徑

9月4日 男子T20級跳遠決賽

任國芬 田徑

8月28日 女子T36級200米預賽

8月29日 女子T36級200米決賽

9月1日 女子T36級100米預賽至決賽

謝佩婷 馬術

8月27日 混合I級盛裝舞步個人賽

8月28至29日 混合公開組盛裝舞步團體賽

8月30日 混合I級盛裝舞步個人自選動作賽

鍾美娟、曾靝賜 馬術

8月27日 混合III級盛裝舞步個人賽

8月28至29日 混合公開組盛裝舞步團體賽

8月30日 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽

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