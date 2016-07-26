東京殘奧會︱不幸男兩度錯過殘奧 田徑奪銀牌悼亡母

因為16歲時的一場意外，自此下半身癱瘓的日本田徑代表大矢勇氣，今日(3日)在東京殘奧會田徑項目的男子T52級100米決賽，成功取得一面銀牌。大矢在賽後表示，要將銀牌贈予亡母。

現年39歲的大矢勇氣，家境並不富裕，年輕時要打工幫補家計。16歲那年，在一幢正在拆卸的大樓8樓墮下，大矢自此下半身癱瘓。大矢曾自暴自棄，覺得人生只餘下等死，但在母親、兄長以及老師鼓勵下，他接受復康的運動。

母親在倫敦殘奧選拔前過身

直至2005年，一個熟人介紹大矢去參加殘疾人田徑的比賽，並以日常用的輪椅獲得全國賽的參賽資格，這改變了大矢的想法。然而進入到全國賽，大矢看着周邊的對手都坐在比賽用的輪椅上，看着對手一個一個超越自己，大矢要求母親給他買一輛比賽用的輪椅。對於那時候大矢的家庭來說，花50萬日圓去購買一輛比賽用輛椅，負擔其實不輕，但大矢母親還是給他買下。

在2011年的7月，大矢本來是要準備去參加倫敦殘奧會的日本隊選拔，然而同一日大矢的母親因癌病去世，大矢當時因為擔心母親，缺席了選拔賽。大矢的兄長之後就給他留下母親的遺言：「勇氣，帶着我衝向世界吧！」大矢兄長向他表達，母親希望見到兒子的努力。

因手術錯過里約殘奧

然而，不幸在2014年又再降臨，大矢出現了骨髓炎入院，並引致了褥瘡。細菌更因此入骨，大矢需要接受手術削骨治療。就這樣，大矢需要休養3年，再次錯過2016年里約殘奧會。康復後，大矢在曾以做單車選手為目標的哥哥協助下，教授其與單車相關的知識，並開始研究其他對手動作。大矢在今年7月，曾造出與世界紀錄僅差0.3秒的時間，打破了亞洲紀錄。

在今日的男子T52級100米決賽，大矢勇氣只以17秒18衝線，僅負於世界紀錄保持者，美國的Raymond Martin，仍獲得一面銀牌。大矢賽後表示：「我真的想讓母親見到一面金牌，作為對她的回報。但是我的力量與技術不足，我想她（母親）還是會高興吧。」

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