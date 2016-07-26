東京殘奧會︱余翠怡再負中國榮靜8強止步

東京殘奧會的女子A級花劍個人賽淘汰賽階段，香港的余翠怡在半準決賽再遇上國家代表榮靜，結果再次未能擊敗對手取得準決賽資格。而另一位香港代表吳舒婷，亦在16強不敵匈牙利劍手出局。港隊今屆最終未能於輪椅劍擊項目取得個人獎牌，但明日還有女子花劍的團體賽。

在之前的重劍個人賽，余翠怡曾與榮靜於半準決賽碰頭，同樣的對壘又再次於花劍半準決賽出現。二人在開賽的初段拉成均勢，榮靜雖然是搶先佔到領先，但多次被余翠怡追平，榮靜最多不過領先2分。不過當余翠怡追至6:7後，榮靜就連取3分拋離，但其後余翠怡抗議成功，令榮靜被扣回一分，之後余翠怡乘勢再追3分扳平。不過，榮靜之後又取3分，以12:9領先首節。

第2節比賽，余翠怡再取1分追近，不過之後榮靜又連取3分，最終以15:10再次擊敗香港的余翠怡，令港隊今屆未能在個人賽爭取獎牌。

吳舒婷16強不敵匈牙利代表

至於吳舒婷在較早前舉行的16強賽，吳舒婷面對匈牙利Eva Andrea Hajmasi的比賽，雖然開賽先取得1分，但其後被對手連取4分拉遠，之後吳舒婷又再追平比分。但之後吳舒婷雖然力迫對手，但最後仍以10:15不敵Eva Andrea Hajmasi，在16強止步。

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