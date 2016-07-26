東京殘奧會︱余翠怡吳舒婷重劍預賽晉級

東京奧運輪椅劍擊項目的女子A級及B級重劍個賽事今日(26日)展開，香港的余翠怡在A級的分組預賽取得4戰3勝，以總成績第6名晉身16強。而同級別的吳舒婷亦取得4戰2勝，以第9名晉級。至於B級的鍾婉萍就以第14名晉身16強。

輪椅劍擊項目今早率先進行重劍的預賽，其中余翠怡及吳舒婷的A級組別，分為3組作賽，當中余翠怡在第1組雖然先以4:5不敵俄羅斯的選手，但之後連贏匈牙利、巴西及烏克蘭的對手，取得4戰3勝的總成績第6名。至於第2組的吳舒婷雖然勝過美國及波蘭的劍手，但仍不敵中國的邊靜及烏克蘭選手，分組取得4戰2勝，仍可晉身下午的16強。

兩港將半準決賽皆對中國劍手

在下午的淘汰賽中，吳舒婷16強先對匈牙利的Zsuzsanna Krajnyak，而晉級半決賽將會再戰中國的邊靜。邊靜昨日才在女子個人佩劍項目贏過金牌。至於余翠怡16強的對手是烏克蘭的Nataliia Mandryk，對手在分組賽取得4戰1勝，排第11。不過晉級半準決賽對手會是中國的榮靜，榮靜是上屆花劍個人金牌得主，在該屆賽事，銀牌得主正是余翠怡。

在B級組別的鍾婉萍，由於組別只有14名選手，故預賽只分2組比賽，鍾婉萍6場預賽僅擊敗美國的對手，在分組獲得第6名，未能晉身下午的淘汰賽。

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