東京殘奧會︱兩教師帶隊觀戰確診 組委會：兩者沒因果關係

東京殘奧會雖然沒有一般觀眾入場，但仍容許學校申請帶領學童入場觀戰。不過在千葉市內，有2名帶領一間中學觀戰的教師確診。東京奧組委總監武藤敏郎拒絕回應教師確診事宜，又指無法證明兩教師的感染與大會有關。

武藤敏郎今日(30日)出席奧組委的記者會，被問到千葉的兩名教師的事件表示：「教師的感染與大會沒有因果關係，（教師）在觀戰前已經有發燒的症狀，希望帶隊的教師會做足基本的防疫措施。」武藤指出：「這事件與學校的觀戰合作沒有關係，教師有責任避免傳播給兒童及學生。教育委員會的問題，我們沒有權干涉，相關地方的政府會作出適當的回應。」

記者之後就事件繼續追問組委會的責任問題，武藤指：「我沒有說不關我們的事，但是對於學校內的感染，我們沒辦法作出回應。」自本月25日殘奧會開始首日的比賽，至29日共有約8,000名學生及兒童透過合作計劃入場觀戰。

今再多1運動員確診

另外，東京奧組委今日公布，再有多11宗與殘奧會相關的確診個案，當中1宗為選手村內的運動員，至今累計有13名運動員確診。而至今與殘奧會相關確診個案為241宗，而選手村內的個案為16宗。

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