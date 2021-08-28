東京殘奧會︱劉慧茵率先闖八強 黃君恒挫日本代表(不斷更新)

東京殘奧會進行至中段的第6個比賽日，今日(30日)香港代表中僅有硬地滾球的分組最後一場比賽。其中在混合BC4級，香港的劉慧茵上午大破斯洛伐克的Martin Streharsky，以3戰全勝取得晉級資格。而黃君恒就以5:3擊敗日本的江崎駿，分組取得第2，仍要等全部比賽完成後才知道能否取得次名出線。

港隊代表今日只有硬地滾球的比賽，而混合BC4級成為港隊最大獎牌目標。連挫克羅地亞及加拿大代表之後，劉慧茵分組面對之前已連輸2場的Martin Streharsky，最終亦以8:1的比數大勝對手。至於黃君恒在最後一場，對日本江崎駿，雖然江崎首輪以3:0領先，不過之後黃君恒逐漸追上，先於次輪取得1分，之後再於第3輪取得3:0的分數，總比分以4:3反先，最後以5:3的分數，擊敗江崎，分組2勝1負。

由於分組賽的6組首名直接晉級，而2個最佳成績的次名亦可取得出線，故黃君恒仍有待之後的組別完成比賽才能確定能否出線。而目前他以在已完成的3組次名中排第2。

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