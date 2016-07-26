東京殘奧會︱危家銓首圈順利過關

東京殘奧會第4個比賽日，香港箭手危家銓在男子複合弓公開組個人賽，在首圈順利淘汰伊拉克的對手晉級，下一圈會對印度的強手Rakesh Kumar。

在今早的射箭場，香港的危家銓在預賽率先上陣，面對伊拉克的箭手Sulaiman Sulaiman。危家銓在次輪取得佔先之後便一直領前，雖然Sulaiman在第4輪一度射出兩箭10分，將比分追近，但在第5輪危家銓亦射出兩箭10分穩住勝局，順利以140:132淘汰對手出線。

危家銓下一圈對手會是印度的Rakesh Kumar，這位印度頭號箭手在預賽取得第3名，而他在2019年的世錦賽亦獲得過第4名。比賽會在11時22分展開。

美無手箭神晉身第3圈

至於美國無手箭神Matt Stutzman，則在次圈首場上陣，亦以142:139的成績，擊敗另一位印度代表Shyam Sundar Swami，晉級明日的第3圈賽事。

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