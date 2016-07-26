Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京殘奧會︱危家銓首圈順利過關
1 小時前
#Hashtags
東京殘奧會危家銓射箭Sulaiman Sulaiman香港隊Rakesh Kumar男子複合弓公開組個人賽Matt Stutzman
東京殘奧會︱危家銓首圈順利過關
news-images
香港代表危家銓在首圈擊敗對手晉級。(路透社)

東京殘奧會第4個比賽日，香港箭手危家銓在男子複合弓公開組個人賽，在首圈順利淘汰伊拉克的對手晉級，下一圈會對印度的強手Rakesh Kumar。

在今早的射箭場，香港的危家銓在預賽率先上陣，面對伊拉克的箭手Sulaiman Sulaiman。危家銓在次輪取得佔先之後便一直領前，雖然Sulaiman在第4輪一度射出兩箭10分，將比分追近，但在第5輪危家銓亦射出兩箭10分穩住勝局，順利以140:132淘汰對手出線。

news-images
美國無手箭神Matt Stutzman晉身第3圈。(路透社)

危家銓下一圈對手會是印度的Rakesh Kumar，這位印度頭號箭手在預賽取得第3名，而他在2019年的世錦賽亦獲得過第4名。比賽會在11時22分展開。

美無手箭神晉身第3圈

至於美國無手箭神Matt Stutzman，則在次圈首場上陣，亦以142:139的成績，擊敗另一位印度代表Shyam Sundar Swami，晉級明日的第3圈賽事。

相關新聞：東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱危家銓首圈順利過關-282270
#Hashtags
東京殘奧會危家銓射箭Sulaiman Sulaiman香港隊Rakesh Kumar男子複合弓公開組個人賽Matt Stutzman
Am730

東京殘奧會︱王婷莛僅負世界第一　仍獲一面銅牌

費Sir出手C朗急轉彎　棄死敵曼城重投紅魔

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京殘奧會︱王婷莛僅負世界第一　仍獲一面銅牌
Am730
Am730
費Sir出手C朗急轉彎　棄死敵曼城重投紅魔
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多