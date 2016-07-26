東京殘奧會︱吳玫薈王婷莛乒乓首戰報捷

東京殘奧會的兩名香港乒乓球代表吳玫薈及王婷莛，在今午(24日)的分組賽首戰齊齊報捷。其中上屆銅牌得主的吳玫薈以3:1的局數擊敗東道主日本的伊藤槙紀，而王婷莛亦以同樣的局分，擊敗法國的對手。二人明日將會進行第2場的分組賽。

上屆女子TT11級單打銅牌得主的吳玫薈，是在這個級別世界排名第2的球手，而對手的伊藤槙紀則排名第8。吳玫薈首局被對手兩度迫至「刁時」，仍以14:12先取一局。第2局雖然伊藤槙紀依舊緊追，但吳玫薈仍贏11:9。領先2局的吳玫薈在之後第3局輸8:11，被伊藤追回1局；但該東道主選手在第4局無以為繼，被吳玫薈以11:3的大比數勝出，以3:1的局數取得首捷。

至於世界排名第4的王婷莛，面對法國的Lea Ferney過程亦見輕鬆。王婷莛首局雖然險勝12:10，而之後第2局更以大比數3:11落敗。但進入狀態後王婷莛連贏兩局11:6及12:10，以3:1擊敗對手。王婷莛明日會對世界排名第3，烏克蘭的Natalya Kosmina，而吳玫薈會與世界排名第1的俄羅斯選手Elena Prokofeva。

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