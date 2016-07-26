東京殘奧會︱國際殘奧會主席指有必要發聲撐舉辦 表明會守防疫規則

國際殘疾人奧林匹克委員會主席Andrew Parsons抵達日本後，與東京奧組委主席橋本聖子在明日(24日)開幕禮前，於東京見記者。Parsons表示自己有必要發聲表態支持殘奧會的舉行，他又指自己會遵守大會的防疫規則。

Andrew Parsons日前抵達日本，並出席了火炬的展示儀式，並於今日與橋本聖子會面及見記者。Andrew Parsons表示：「殘奧會是唯一以殘疾人士為中心的國際盛事，他是為殘疾人發聲。殘疾人士在社會受到很多阻礙，讓他們站在中心是有必要的。讓他們發聲是必要的。殘奧會的舉行以及殘疾人奧林匹克的義義很重大。」

殘奧會主席：遵守規範是必要

由於之前的東京奧運會，多次出現有選手及代表團私自外出，而國際奧委會主席巴赫亦被拍得於東京銀座逛街惹非議，今日記者會上Andrew Parsons亦被問到選手及代表團外出問題，他表示：「自己的行動，會對大會的安全造成影響，我是清楚理解的。是否強制都好，遵守規範以及尊重都是必要的。」

另外有日本傳媒調查發現，國際奧委會主席巴赫在銀座出現前，曾去過東京ARTIZON美術館參觀及在GINZA SIX商場行街。

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