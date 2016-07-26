東京殘奧會︱大西洋島國視障跑手 賽後獲陪跑員求婚

今日(2日)在東京國立競技場舉行的東京殘奧會田徑賽事，出現溫馨一幕，來自非洲大西洋島國，佛得角的視障女跑手Keula Nidreia Pereira Semedo在預賽結束後，獲陪跑員的Manuel Antonio Vaz da Veiga向她求婚。

在今早舉行的女子T11級200米預賽，Keula Nidreia Pereira Semedo於第4組出戰。雖然她最終只以33秒04完成，在同組4名跑手中得第4，無法晉級決賽。但是陪跑員的Manuel Antonio Vaz da Veiga於終點獲工作人員送上一個盒子，之後Semedo在同組的另外3名跑手及所以其他陪跑員包圍下，Vaz da Veiga單膝跪地求婚。而Semedo亦很快應允。

Semedo之後展示着左手上的戒指表示：「我現在的心情無法用言語形容」，之後獲得在場的祝福及掌聲。

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