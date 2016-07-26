東京殘奧會︱學生入場要檢測兼一周觀察 部分地區決定放棄

東京殘奧會今日(24日)開幕，雖然國際殘疾人奧林匹克委員會與日本政府決定不容許一般觀眾入場，但接受學校以團體方式安排學生入場觀戰。然而由於入場要先為所有學生進行PCR檢測，並且需要在之後一星期接受健康觀察，故各東京、千葉、琦玉等都縣的地區對讓學生入場意見不一，其中東京最東邊的江戶川區今日確定不會安排學生入場。

江戶川區教育委員會今日公布，因應新冠肺炎擴大，故此不會向兒童及學生提供入場觀戰的機會。東京奧組委早前就公布，如果要讓學生及兒童入場，首要為學生事前進行PCR的檢測，之後亦要在觀戰完後，進行一星期的監測。而目前澀谷區仍會在明日開始與學校合作，至於杉並區雖然表示計劃不變，但仍未能收到都政府檢測的聯絡。

至於千葉縣上周關聯學校取消了逾1萬張門票，但至今日仍有23,000個學生及兒童預定入場觀戰。而沒有殘奧比賽的神奈川縣，原定橫濱及海老名市各有1,000名兒童及學生觀戰，但最終以「跨縣移動會增加感染風險」而取消。

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