東京殘奧會︱強風兩度吹熄聖火 阿富汗國旗今晚仍會登場

東京殘奧會今晚(24日)開幕，在今早率先進行聖火抵達東京的儀式，當中由前日本人氣男團SMAP三子稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾負責最後的傳遞，之後轉交東京都知事小池百合子負責點火，然而由於強風關係，火炬兩度熄滅。另外國際殘疾人奧林匹克委員會確定，今日開幕式雖然沒有阿富汗代表團，但阿富汗國旗依然會出現。

今早在東京代代木公園陸上競技場舉行聖火抵達儀式，並由稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾擔任最後一棒聖火傳遞。原本交由小池百合子為聖火點上火炬，但兩度因為強風而被吹熄。代代木公園陸上競技場是1964年東京首次殘奧會的主場館，故今次是57年後聖火再回歸這個運動場。

另外，國際殘奧會確定雖然阿富汗的兩名運動員因為塔利班攻入喀布爾而無法參賽，不過阿富汗國旗仍會作為象徵的儀式，在今日的開幕禮由義工帶入場內。

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