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東京殘奧會︱怕奧運混亂重演　開閉幕禮拒再公布團隊名單
1 小時前
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東京殘奧會開幕禮東京奧組委
東京殘奧會︱怕奧運混亂重演　開閉幕禮拒再公布團隊名單
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東京殘奧會將於明晚開幕。(路透社)

東京奧運的開幕禮及閉幕禮，在公布製作團隊名單後，相關人員過去的行為及言論被翻舊帳，結果先後有多人請辭，為整個開幕及閉幕禮增添不少尷尬。東京奧運最終雖獲得好評，但奧組委吸收有關經驗後，未有公布今次東京殘奧會的開幕及閉幕禮製作團隊名單，僅僅公布了妻關主題。

東京殘奧會將於明日(24日)揭幕，與之前東京奧運不同，開幕禮暫時僅公布了主題為「WE HAVE WINGS」，而閉幕禮的主題則為「Harmonious Cacophony」。 日本傳媒向奧組委查詢製作團隊詳情，奧組委解釋，雖然有對團隊的人士進行背景調查，但是仍擔心會有超出調查範圍的事件發生，故此為免惹起如奧運時的問題發生，今次決定不再公布團隊名單。

表演者人數減至75人

對於開幕禮的主題，奧組委解釋是以殘疾運動員在逆風中展現翅膀，並藉此表達出，所有人都有自己的翅膀。而閉幕禮的主題，在於展示出和而不同的訊息。開幕禮受到疫情影響，參與表演人數減至75人。另外，日本航空自衞隊的飛行表演隊伍，今早(23日)在東京上空進行演習，預備明日在東京再次表演。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱怕奧運混亂重演　開閉幕禮拒再公布團隊名單-281483
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