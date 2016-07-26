東京殘奧會︱日媒調查多數區政府取消學生入場

國際殘疾人奧林匹克委員會與東京奧組委等日前會議，確定今屆東京殘奧會不容許一般觀眾入場，僅接納學校安排學生入場，為此日本《讀賣新聞》向東京都內23區及包括琦玉、千葉及靜岡縣內舉行賽事的7個市，共30個地區內的學校進行調查，最後有22個區及市表示會取消所有觀眾入場，即包括學生，僅有5個地區及市願意開放予學校入場。

在確定殘奧會不接受一般觀眾之後，《讀賣新聞》向東京23區以及東京調布市、琦玉朝霞市、靜岡伊豆市內等地區或市內的公立中小學就有關殘奧會入場作調查。當中僅東京的江東區、澀谷區以及千葉縣的千葉市表示會接納所有學校入場的申請，而東京杉並區及琦玉新座市亦表示會讓有意入場學校申請入場，至於東京的新宿、墨田及江戶川仍在檢視，其餘共22個地區表明會取消所有入場。

江東區是東京奧運及殘奧會多數場館所在地區，包括選手村所在的晴海，其負責人表示：「觀戰是殘奧教育的一環，因此會按孩子的想法決定。」至於澀谷區則位於主場館東京國立競技場旁，其負責人表示：「（殘奧會）在自己地方舉行是很寶貴的機會。」

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