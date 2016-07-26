東京殘奧會︱日本輪椅欖球隊的Dear My Friend

為亡友而努力、為了亡友而活下去。香港有MIRROR歌手姜濤為亡友留下一曲《Dear My Friend,》，而日本也有一個殘疾運動員為亡友努力，希望獻上一面金牌。41歲的日本輪椅欖球隊長池透暢，帶領球隊擊敗兩屆金牌得主澳洲而獲得銅牌，他表示希望可以為亡友獻上一面殘奧金牌。

日本輪椅欖球隊長池透暢，19歲時與4名朋友坐車出遊，然而因為意外，車輛撞上路旁的大樹，隨後立即起火。池的3名朋友因此喪生，而他有七成皮膚燒傷，左腳需要截肢，左手亦失去感覺。池表示，當時的自己失去自信，失去了希望。就在此時，他的恩師曾建議他去嘗試接觸輪椅籃球，亦是那時才知道有殘奧會的存在。

為亡友而試接受挑戰

當時池覺得，想為亡友們留下點甚麼，故此嘗試接受挑戰。可是左手的問題令他覺得自己在輪椅籃球上始終有局限。直至2012年倫敦奧運，讓池看到了輪椅欖球，那時他突然覺得：「如果我參加也可以變強，這會是可以讓我發亮的地方。」

池透暢指，輪椅籃球與輪椅欖球的不同，目標並不只是向一個空的目標投籃，而是可以從任何方位去欄截對手，甚至是撞倒對手。而且在輪椅欖球中，一支球隊由0.5至3.5級共有不同程度的殘疾運動員，同時也有不同性別的運動員，這是一個超越殘疾障礙和性別的運動。

冀建傷建共融世界

池透暢在周日(29日)的輪椅欖球銅牌戰，協助日本隊擊敗兩屆金牌得主的澳洲，成功贏得一面銅牌。不過池表示，他目標是為亡友們贏下金牌。同時，他自己也有一個夢想；「在2018年我隻身去美國，看到那裡的球隊，有滿頭白髮的大叔，也有一個似是13、14歲的青年球員，他大概會是3.5級的殘疾運動員。那個情景很美，我看到了那孩子的未有有好大的可能性，因為那裡可以和大叔享受着運動。」

池再說：「我希望這種情景可以在日本看得到。最好是能讓不同年齡的殘疾運動員一起成長，而不只是頂級的球員。同時亦不只是殘疾運動員可以得享受這個運動，連健全人士都能樂在其中，我希望能建造這樣的世界，並為此努力着。」

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