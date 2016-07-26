東京殘奧會︱日泳手睇錯時間錯過比賽兼罰錢

早前東京奧運，男子110米跨欄金牌得主的Hansle Parchment差點因為坐錯巴士去錯賽場而失掉金牌。在昨日(27日)的殘奧會就有日本泳手因誤會比賽的集合時間，錯過了比賽之餘更因為「沒有原因下棄權」被罰50歐元（約458港元）。

原定昨日參與男子SB8級100米蛙泳的山田拓朗，因為將集合時間誤以為是自己分組賽前15分鐘，故最終被視為棄權。負責營運殘奧會泳賽的國際殘疾人游泳協會（WPS）規定，參賽的泳手需要在所屬項目開賽前15分鐘集合，然而山田拓朗因為是在預賽的第2組出戰，故誤會是自己組別開賽前15分鐘集合，結果因此錯過集合時間。然而，其實第1與第2組的比賽時間相差只有4分鐘。

日本隊教練上垣匠就表示，大會的公布資料是「開賽前15分鐘」，然而國際賽事多以小組作為集合時間。日本雖然向WPS提出抗議，但最終不獲接納，更因為「沒有原因下棄權」，被罰50歐元。

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