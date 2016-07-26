東京殘奧會︱梁育榮破斯洛伐克選手晉身四強 楊曉林劉慧茵出局

東京殘奧會第7個比賽日，香港代表楊曉林、劉慧茵及梁育榮繼續在硬地滾球項目的半準決賽上陣。其中率先出場的楊曉林，在最後一局不敵對手以5:6的比分遭淘汰，而劉慧茵亦以1:4見負，僅梁育榮成功以8:0大勝斯洛伐克代表，成為唯一進入四強的香港代表。

楊曉林指入局慢成敗因

在混合BC2級半準決賽上陣的楊曉林，是今早(31日)首位上陣的香港硬地滾球代表，她在首局雖然以大比數的0:5落後。但之後兩局分別以2:0及3:0追平總分至5:5。然而在第4局，仍被對手巴西的Maciel Santos以1分險勝，最終以5:6的比數僅負於對手被淘汰。楊曉林賽後指，自己入局慢，以致首局失分多，成為出局的主因。

至稍後舉行的混合BC4級賽事，梁育榮與拍檔劉慧茵在個人項目分途出擊，對手同為斯洛伐克代表。其中梁育榮4局由頭帶到尾，輕鬆以8:0的比分，大比數擊敗對手的Michaela Balcova，成功晉級四強。不過劉慧茵面對Samuel Andrejcik，在首3局都失分下，落後0:4，最後一局雖然取回1分，但仍以1:4不敵對手被淘汰。

梁育榮成為唯一晉級四強的香港代表，他會在香港時間下午5時40分迎戰泰國的Pornchok Larpyen爭入決賽。

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